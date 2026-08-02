महिला से मारपीट करने पर मुकदमा दर्ज
हलिया के सुईया कला गांव की संतरा देवी ने दो लोगों पर गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। 27 जुलाई को पुरानी रंजिश के चलते श्यामजीत और बबलू ने संतरा के साथ मारपीट की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है, और महिला का इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।
हलिया (मिर्जापुर)। थाना क्षेत्र के सुईया कला गांव निवासी एक महिला ने गांव के दो लोगों के विरुद्ध गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराया है। पुलिस को दी गई तहरीर में संतरा देवी ने आरोप लगाया कि 27 जुलाई को पुरानी रंजिश को लेकर गांव निवासी श्यामजीत एवं बबलू ने उनके साथ गाली-गलौज की। विरोध करने पर दोनों ने लाठी-डंडे से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। साथ ही जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। महिला का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में चल रहा है।
थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है।
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