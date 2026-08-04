तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना मामले में केस दर्ज
दहेज प्रताड़ना तथा तीन तलाक मामले में महिला ने पति के विरुद्ध लोहरदगा के सेन्हा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। मामला लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क
लोहरदगा,संवाददाता। दहेज प्रताड़ना तथा तीन तलाक मामले में महिला ने पति के विरुद्ध लोहरदगा के सेन्हा थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। मामला लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के चितरी-डांडू गांव का है। तीन तलाक मामले में प्राप्त आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज किया गया है।सेन्हा क्षेत्र के चितरी डांडू गांव निवासी अजीज अंसारी के पत्नी खदीजा खातून ने आवेदन देकर कहा है कि उनका निकाह 14 अप्रैल 2014 को मुस्लिम रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। उनका एक पुत्र और एक पुत्री है। शादी के बाद से शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। 13 जून को तीन तलाक दे दिया।
गुमला जिला के थाना सिसई थाना क्षेत्र के करकरी गांव निवासी मिकाइल अंसारी के पुत्री खदीजा खातून के आवेदन में कहा कि मेरा पति अजीज अंसारी, देवर नौशाद अंसारी, शमशाद अंसारी,शमशेर अंसारी, जमशेद अंसारी पिता तबारक अंसारी के विरुद्ध प्राथमिकी करने की अपील की थी। जिसको संज्ञान में लेते हुए थाना प्रभारी नीरज झा ने सेन्हा थाना कांड संख्या 85/26 में दहेज प्रताड़ना,चोरी,धमकी,मारपीट और तीन तलाक मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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