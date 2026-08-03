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जाले:ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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जाले के कछुआ गांव की 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने पति और ससुराल के अन्य सदस्यों पर गाली-गलौज और मारपीट के गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। विवाह के बाद से पति द्वारा पीड़िता को मारने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

जाले:ससुराल वालों पर मारपीट का आरोप

विजय कुमार ठाकुर,जाले। थाना क्षेत्र के कछुआ गांव की 25 वर्षीया विवाहिता ने अपने पति सहित ससुराल के दो अन्य सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसमें कहा गया है कि उसके पति अजय कुमार झा शादी के बाद से ही नशे की हालत में उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करते आ रहे थे। इसको लेकर वह कई कई बार न्याय के लिए घर से निकली, मगर बीच-बीच में समझौता भी हुआ। बावजूद इसके उसके पति के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ। उसका आरोप है कि अब उसे घर से निकाल दिया गया है और घर आने पर उसे और उसके एक साल के मासूम बेटे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।

इस मामले में उसके पति सहित परिवार के दो अन्य महिला सदस्य को भी आरोपी बनाया है।

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