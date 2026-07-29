दहेज उत्पीड़न में पति समेत सात लोगों पर केस
जौलीग्रांट, संवाददाता। एक महिला ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने तहरीर में बता
एक महिला ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने तहरीर में बताया कि वह बिजनौर स्थित नगीना की निवासी है। हाल में वह डोईवाला स्थित केशवपुरी बस्ती में रह रही है। आरोप है कि पति व ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। डोईवाला कोतवाली पुलिस के मुताबिक नामजद तहरीर पर आरोपी पति सानिब, ससुर मोहम्मद नासिर, सास हसरथ, देवर शाकिब, ननद नौसीन, शहिदा, जेठ सलीम सभी निवासी नगीना, बिजनौर के खिलाफ देहज अधिनियम व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल राकेश गुसाईं ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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