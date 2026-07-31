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दहेज उत्पीड़न में पति पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुडकी
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रुड़की की संगीता ने अपने पति सचिन और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। शादी के बाद से पति और ससुराल वालों ने कार और पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया।

दहेज उत्पीड़न में पति पर मुकदमा दर्ज

रुड़की। ढंडेरा निवासी महिला ने पति समेत ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति समेत ससुराल पक्ष पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइंस कोतवाली पुलिस को संगीता निवासी शिकारपुर, मंगलौर हाल ढंडेरा, रुड़की ने गुरुवार को पुलिस को बताया कि उसकी शादी 18 मार्च 2024 को सचिन निवासी शिकारपुर, मंगलौर के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में कार और पांच लाख रुपये की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते रहे।

आरोप लगाया कि मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी।

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