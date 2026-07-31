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पति, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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चौरीचौरा पुलिस ने बांसगांव क्षेत्र की एक विवाहिता की शिकायत पर उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पति, सास और ससुर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज

चौरीचौरा, हिन्दुस्तान संवाद। चौरीचौरा पुलिस ने बांसगांव क्षेत्र की एक विवाहिता की तहरीर पर उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बांसगांव थाना क्षेत्र के टियर गांव निवासी पिंकी मौर्या ने शिकायत में बताया कि उसकी शादी चार वर्ष पूर्व चौरीचौरा थाना क्षेत्र के मिजर्वा सरदार गांव निवासी सूरज मौर्य से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति सूरज मौर्य, ससुर माधव और सास शीला देवी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे।

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पीड़िता का आरोप है कि 28 जुलाई को तीनों ने मिलकर उसके साथ गाली-गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह मायके पहुंची और बाद में चौरीचौरा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। चौरीचौरा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर पति, सास और ससुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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