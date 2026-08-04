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विवाहिता का जबरन गर्भपात का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कानपुर
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कल्याणपुर पुलिस ने दहेज उत्पीड़न, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप में एक महिला के पति, सास और ननदों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़ित महिला ने कहा कि शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए परेशान किया गया। उसकी गर्भावस्था के दौरान जबरन गर्भपात कराया गया और महिला के आभूषण हड़प लिए गए।

विवाहिता का जबरन गर्भपात का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

कल्याणपुर, संवाददाता। कल्याणपुर पुलिस ने एक महिला के पति, सास, तीन ननदों और दो नंदोइयों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, जबरन गर्भपात कराने, स्त्रीधन हड़पने, छेड़छाड़ का प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। कल्याणपुर में एक युवती की शादी फरवरी 2025 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालियों ने कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया। उस पर मायके से कार की ईएमआई भरवाने और चांदी के बर्तन लाने का दबाव बनाया गया। मांग पूरी न होने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।

महिला के पिता ने सात लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से और एक लाख रुपये नकद दिए थे, लेकिन इसके बाद भी प्रताड़ना बंद नहीं हुई। गर्भावस्था के दौरान सास ने साजिश के तहत उसे छत पर कपड़े सुखाने भेजा, जहां सीढ़ियों पर तेल फैला होने से वह फिसलकर गिर गई। इसके बाद अस्पताल में उसकी इच्छा के विरुद्ध गर्भपात करा दिया गया। पीड़िता का यह भी आरोप है कि अधिवक्ता नंदोई ने उसके साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ का प्रयास किया। विरोध करने पर ननद ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही प्रताड़ित किया। इस घटना के बाद से पति, सास और ननदों ने कई बार उसके साथ मारपीट की। उसके सोने-चांदी के आभूषण, मंगलसूत्र, पायल समेत अन्य स्त्रीधन अपने कब्जे में लेकर उसे घर से निकाल दिया। कल्याणपुर इंस्पेक्टर केशव तिवारी ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर पति, सास, तीन ननदों और दो नंदोइयों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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