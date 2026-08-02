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प्रताड़ना में पति के खिलाफ मामला दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
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चाईबासा के सांगाजाटा बड़ाचीरू गांव में सारथी गोडसोरा ने अपने पति सांगा मुण्डारी के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है। उनका विवाह 20 अप्रैल 2022 को हुआ था और पति इस समय त्रिपुरा में बीएसएफ में कार्यरत हैं।

प्रताड़ना में पति के खिलाफ मामला दर्ज

चाईबासा। मुफस्सिल थाना अंतर्गत सांगाजाटा बड़ाचीरू गांव निवासी सारथी गोडसोरा ने अपने पति के खिलाफ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करने का मामला दर्ज कराया है। 31 जुलाई 2026 को दर्ज मामले में बताया गया है कि सारथी की शादी 20 अप्रैल 2022 को हुई थी। पति सांगा मुण्डारी बीएसएफ में कार्यरत है और इस समय त्रिपुरा अगरतला में में पदस्थापित है।

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