पति और पुत्र पर लगाया मारपीट कर घायल करने का आरोप
कोतवाली क्षेत्र की माया देवी ने पति और पुत्र के खिलाफ मारपीट और चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि 18 जुलाई को पति और पुत्र ने पीड़िता, उसकी पुत्री और धेवता के साथ मारपीट की और सामान चुराने के बाद पीड़िता को धमकी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पति और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि आरोपियों ने पीड़िता, उसकी पुत्री और धेवता के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी घर का सामान 3-4 बैग में भरकर ले गए।
पुलिस कार्रवाई
एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी पिता और पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला न्यू राजीव विहार निवासी माया देवी ने एसपी को प्रार्थना दिया है। जिसमें जिसमें बताया गया कि उसका पति पीतम सिंह आए दिन पीड़िता और उसकी पुत्री प्रीति व बेटी प्रीति के पुत्र रुद्राक्ष के साथ आए दिन गाली गलौंच व मारपीट करता है। 18 जुलाई को दोपहर को जब वह घर पर थे तो पति और पुत्र बाहर से आए और पीड़िता के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। पीड़िता के शोर मचाने पर पुत्री और धेवता मौके पर आए तो उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। मारपीट में तीनों के गंभीर चोट आई है।
पुलिस की निष्क्रियता
पीड़िता ने पुलिस को फोन किया तो दो पुलिस कर्मी आए जो मामले की जानकारी कर चले गए। पति और पुत्र सब सामान 3-4 बैगों में भरकर ले गए। पीड़िता इसकी शिकायत दर्ज कराने महिला थाने में गई तो वहां से कोतवाली हापुड़ नगर भेज दिया। जहां पुलिस ने उसका मेडिकल कराया। कोतवाली से उन्हें जदीद पुलिस चौकी पर भेज दिया। लेकिन उसकी पुलिस चौकी पर कोई मदद नहीं की। पति अपने लोगों से फोन पर शिकायत वापस लेने की धमकी दे रहा है। जिसको लेकर वह काफी भयभीत हैं।
जांच प्रक्रिया
एसपी के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पिता पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।