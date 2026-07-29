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विवाहिता में ससुरालीजनों पर दर्ज कराया केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उन्नाव
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पुरवा की मोनिका यादव ने शादी को लेकर अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। 25 फरवरी को लच्छीखेड़ा गांव के सुभाष से शादी के बाद, ससुराल वाले कार की मांग करने लगे। इसके न मिलने पर मोनिका को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे अंत में घर से बाहर निकाल दिया गया।

विवाहिता में ससुरालीजनों पर दर्ज कराया केस

पुरवा। कोतवाली क्षेत्र के घूरखेत गांव निवासिनी मोनिका यादव पुलिस में तहरीर देकर बताया कि फरवरी 25 को उसकी शादी आसीवन थाना क्षेत्र के लच्छीखेड़ा गांव निवासी सुभाष के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने कार सहित 20 लाख रुपये दान दहेज के नाम पर खर्च किए थे। जहां दहेज से नाखुश पति, सास व ससुर पांच शीटर कार की मांग करने लगे। कार न मिलने पर उसे शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित करने लगे। सात जून देर रात दहेज को लेकर उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। वहीं फोन पर गालियों सहित जलाकर मार देने की धमकी देता है।

19 मार्च 26 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वाद पेश करने के बाद भी बगैर दहेज के ससुरालीजन उसे रखने को तैयार नहीं हुए। जिससे आजिज आकर पीड़िता ने सीओ से कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल भुवन सिंह मौर्य ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है।

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