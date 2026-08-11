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इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती फिर 6.64 लाख रुपये की लगाई चपत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रयागराज
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प्रयागराज में एक महिला को इंस्टाग्राम पर अनजान युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ा। आरोपी ने गिफ्ट पार्सल भेजने का झांसा देकर महिला से 6.64 लाख रुपये हड़प लिए। साइबर क्राइम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती फिर 6.64 लाख रुपये की लगाई चपत

प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। शहर की एक महिला को इंस्टाग्राम पर अनजान युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने पहले चैटिंग की और फिर पार्सल भेजने का झांसा देकर 6.64 लाख रुपये की चपत लगा दी। साइबर क्राइम पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।नेवादा की रहने वाली महिला की तहरीर के मुताबिक, 20 जुलाई को इंस्टाग्राम पर विपिन गुप्ता नाम की आईडी में बातचीत शुरू हुई। आरोप है कि विपिन गुप्ता ने चैटिंग के दौरान गिफ्ट पार्सल भेजने के नाम पर पैसे मांगे। उसने पैसे नहीं भेजने पर मुंबई एयरपोर्ट में पार्सल फंसने का हवाला दिया।

फिर रुपये नहीं भेजने पर धमकी देने लगा। उसके झांसे में आकर मिला ने 24 जुलाई से दो अगस्त के बीच 45 बार कुल 6 लाख 64 हजार ट्रांसफर करा दिया। ठगी का एहसास होने पर महिला ने अपने पति को जानकारी दी। उधर, साइबर पुलिस डिजिटल और बैंकिंग जांच के आधार पर तफ्तीश में जुटी है।

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