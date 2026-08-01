दो बाइको की टक्कर महिला की मौत, बेटा सहित तीन घायल
आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 11 बजे दो बाइकों की टक्कर में 55 वर्षीय बदामी की मौत हो गई। वह अपने 23 वर्षीय बेटे मोहित के साथ रिश्तेदारी जा रही थी। टक्कर में मोहित और अन्य दो घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आजमगढ़, संवाददाता। पवई थाना क्षेत्र के कालान चौहरा के पास शुक्रवार की रात 11 बजे दो बाइको की टक्कर में महिला की मौत हो गई, उसके बेटा सहित तीन लोग घायल हो गये। महिला अपने बेटा के साथ रिश्तेदारी जा रही थी। दूसरी बाइक बिलवाई बजार से जौनपुर की ओर जा रहे थे। सुल्तानपुर जनपद के कादीपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर नोनरा गांव निवासी 55 वर्षीया बदामी पत्नी रामनाथ शुक्रवार की रात करीब 11 बजे अपने पुत्र 23 वर्षीय मोहित के पास रिश्तेदरी में पवई थाना क्षेत्र के कधियां गांव जा रही थी। दोनो कालानपुर चौराहा के पास पहुंचे थे। इस दौरान बिलवाई बाजार से जौनपुर की ओर जा रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी।
जिससे दोनो बाइक सवार चार लोग घायल हो गए। एंबुलेंस से सभी को पवई सीएचसी में भर्ती कराया कराया गया। डॉक्टर ने बदामी देवी को मृत घोषित कर दिया। उसके पुत्र और दूसरी बाइक सवार 25 वर्षीय सावेज और 19 वर्षीय जाकी हैदर निवासी विरहरपुर थाना लाइनबाजार जौनपुर को मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। सावेज की हालत गंभीर बनी हुई हैं।
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