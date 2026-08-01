सर्पदंश से महिला की मौत
बांसडीह क्षेत्र के पिंडहरा के बहपूजवा निवासी 55 वर्षीय बसमतिया देवी का शनिवार को सर्पदंश से निधन हो गया। सुबह उठकर घर से बाहर निकलते ही सांप ने उन्हें डस लिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
बांसडीह। क्षेत्र के पिंडहरा के बहपूजवा निवासी 55 वर्षीय बसमतिया देवी पत्नी चंद्रिका राजभर की शनिवार की सुबह सर्पदंश से मौत हो गयी। बताया जाता है कि तड़के सोकर उठी महिला घर से बाहर निकल रही थी। इसी बीच दरवाजे पर मौजूद सांप ने डस लिया। जानकारी होने पर परिजन स्थानीय पीएचसी पर लेकर पहुंचे जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देख सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि घरवाले उन्हें लेकर बांसडीहरोड एक स्थान पर झाड़-फूंक कराने लगे। वहां पर भी हालात में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें