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सर्पदंश से महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलिया
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बांसडीह क्षेत्र के पिंडहरा के बहपूजवा निवासी 55 वर्षीय बसमतिया देवी का शनिवार को सर्पदंश से निधन हो गया। सुबह उठकर घर से बाहर निकलते ही सांप ने उन्हें डस लिया। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सर्पदंश से महिला की मौत

बांसडीह। क्षेत्र के पिंडहरा के बहपूजवा निवासी 55 वर्षीय बसमतिया देवी पत्नी चंद्रिका राजभर की शनिवार की सुबह सर्पदंश से मौत हो गयी। बताया जाता है कि तड़के सोकर उठी महिला घर से बाहर निकल रही थी। इसी बीच दरवाजे पर मौजूद सांप ने डस लिया। जानकारी होने पर परिजन स्थानीय पीएचसी पर लेकर पहुंचे जहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद हालत गंभीर देख सदर अस्पताल रेफर कर दिया। हालांकि घरवाले उन्हें लेकर बांसडीहरोड एक स्थान पर झाड़-फूंक कराने लगे। वहां पर भी हालात में सुधार नहीं होने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां के डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

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