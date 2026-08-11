करंट से महिला की मौत, गले में निशान से हत्या के आरोप

फतेहपुर, संवाददाता। शादी के 20 वर्ष होने के बावजूद बच्चा न होने से ससुरालियों से प्रताड़ित महिला की करंट से मौत हो गई। कमरे का अंदर से दरवाजा बंद होने पर परिजनों से दरवाजा तोड़ा तो बेसुध महिला को देख स्तब्ध रह गए। जिसकी सूचना के बाद सड़क के दूसरी तरफ स्थित मायका पक्ष आ गया। महिला के गले और चेहरे में निशान होने पर हत्या के आरोप लगाए। घटना की जानकारी के बाद सीओ, कोतवाल पहुंचे, फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए।बिन्दकी नगर के मोहल्ला कजियाना निवासी जावेद की 40 वर्षीय पत्नी आश्मा खातून अपने कमरे में थी और कमरा अंदर से बंद रखा था।

इसी दौरान करंट की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। कमरे के अंदर से आवाज आने पर परिजनों ने दरवाजा खटखटाया लेकिन कोई जवाब न आने पर दरवाजा तोड़ दिया गया। कमरे के अंदर पड़े बेड और कूलर के बीच में फर्श पर महिला को पड़ा देखा। घटना की जानकारी पर सड़क के दूसरी तरफ स्थित मायका बड़ा कुआँ से मायका पक्ष आ गया। मृतक के भाई शादाब ने पीआरवी को सूचना दी। जिसके बाद सीओ, कोतवाल समेत पुलिस बल पहुंच गया। साथ ही फोरेंसिक टीम भी पहुंच गई और शव को उठाकर बेड में रखा गया। जिसके गले और मुह में निशान देख मायका पक्ष ने हत्या के आरोप लगाए। कहा कि शादी के 20 वर्ष होने के बाद भी बच्चा न होने पर प्रताड़ित किया जाता था। पूर्व में भी महिला के साथ मारपीट की जा चुकी है। घटना की जानकारी के बाद मोहल्लेवासियों की भीड़ जमा हो गई। फोरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं परिजनों व मायका पक्ष का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। सीओ प्रियांक जैन ने बताया कि प्रथम दृष्टया करंट से मौत सामने आ रही है। प्रत्येक बिंदुओं की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है।