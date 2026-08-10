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माझाराठ गांव में सांप के डसने महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोंडा
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नवाबगंज के माझाराठ गांव में एक महिला, यशोदा, को रात में बिस्तर पर सोते समय जहरीले सांप ने डस लिया। परिजन उसे अयोध्या के श्रीराम अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर से गांव में मातम छा गया।

माझाराठ गांव में सांप के डसने महिला की मौत

नवाबगंज, संवाददाता। थाना क्षेत्र के माझाराठ गाव में रविवार के रात बिस्तर पर सोने गई महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन में उसे अयोध्या के श्रीराम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान सोमवार तड़के करीब तीन बजे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। थाना क्षेत्र के माझा राठ गांव की यशोदा (48) रविवार रात दस बजे खाना खाने के बाद अपने बिस्तर पर सोने गई थी। परिजनों के मुताबिक, बिस्तर पर पहुंचते ही उसे जहरीले सांप ने डस लिया। सांप के डसने की जानकारी होते ही घर में अफरातफरी मच गई।

परिजन तत्काल उसे लेकर अयोध्या स्थित श्रीराम अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया। गांव के पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद यादव ने बताया कि अस्पताल में उपचार के दौरान सोमवार तड़के करीब तीन बजे यशोदा ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर गांव पहुंचते ही परिवार में मातम पसर गया। एसओ अभय सिंह ने बताया कि महिला की सांप के डसने से मौत होने की जानकारी पुलिस को नहीं मिली है।

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