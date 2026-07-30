जहर खाई महिला की थमी सांस, हत्या का आरोप
बिंदकी में एक विवाहिता, निकिता उमराव, ने शादी के एक वर्ष बाद जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग और जबरन जहर खिलाकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच चल रही है।
बिंदकी, संवाददाता। शादी के एक वर्ष के बाद ही विवाहिता ने जहर खाने के तीसरे दिन बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद मायका पक्ष ने अतिरिक्त दहेज की मांग से प्रताड़ित किए जाने और जबरन जहर खिलाकर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। कोतवाली क्षेत्र के भगौनापुर गांव निवासी आंगनबाड़ी कार्यकत्री शशिकला की पुत्री निकिता उमराव की शादी चांदपुर थाना के मकन्दीपुर निवासी अंकित उमराव पुत्र देशराज के साथ एक वर्ष पूर्व की थी। तीन दिन पूर्व ही महिला ने अपनी ससुराल में जहर खा लिया।
जिसको जिला अस्पताल से कानपुर रेफर किया गया था। जहां बीती रात उसकी सांस थम गई। मौत की पुष्टि होने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मृतका के पिता शैलेन्द्र ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि शादी के बाद से ससुराली अतिरिक्त दहेज के रूप में चार पहिया की मांग कर प्रताड़ित करते रहे है। इसी से मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया जाता रहा। आरोप लगाया कि 27 जुलाई को लातघूसों से पीटा और जबरन जहर का सेवन कराकर हत्या कर दी गई। बताया कि जहर खिलाने के बाद ही पुत्री ने फोन पर जानकारी भी दी थी। चांदपुर थाना प्रभारी बृंदावन रॉय ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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