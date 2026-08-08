पति सहित नौ पर दहेज हत्या का मुकदमा
गोसाईगंज में एक विवाहिता को दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल ना मिलने पर प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। पति समेत नौ लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।
गोसाईगंज, संवाददाता। गोसाईगंज पुलिस ने दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को प्रताड़ित करने और फोन पर तलाक देने के बाद उसके नहर में कूदकर जान देने के मामले में पति समेत नौ लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के तुरकहिया मूंगर गांव निवासी अजीज ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी बहन का पड़ोसी गांव बेनी का पुरवा निवासी शमशाद से प्रेम संबंध था। जानकारी होने पर बीते नवम्बर माह में दोनों का विवाह परिवार की रजामंदी से हुआ था।
आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे और बुलेट मोटरसाइकिल की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे।आरोप है कि पति शमशाद, ससुर बरसाती, सास भेड़ी, अजिया ससुर राजबहादुर, ननद सुमना, देवर पिंटू, रमजान, बंटा और मूदे विवाहिता को बुलेट के लिए परेशान करते थे। 23 जुलाई को सभी ने विवाहिता के साथ मारपीट की और घर से निकाल दिया। चार अगस्त की रात पति शमशाद ने हकीकुल के पास फोन किया। उसने कहा कि दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल अब तक नहीं मिली है, इसलिए वह तलाक दे रहा है। इसके बाद विवाहिता को फोन पर ही तलाक दे दिया गया। अगले दिन पांच अगस्त की सुबह विवाहिता अपने ससुराल पहुंची। वहां ससुरालीजनों ने उसके साथ मारपीट की और घर से भगा दिया। इससे आहत होकर विवाहिता ने नहर में छलांग लगा दी। सात अगस्त को कादीपुर कोतवाली के सलाहपुर फाटक के पास शारदा सहायक खण्ड 16 नहर में विवाहिता का शव उतराता मिला। पुलिस ने मामले में पति शमशाद सहित नौ के खिलाफ दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। थानाध्यक्ष गोसाईगंज अखण्डदेव मिश्रा ने बताया कि मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई की जा रही है।
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