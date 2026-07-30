गोवर्धन में 3 साल के बेटे को लेकर महिला कांस्टेबल दे रहीं ड्यूटी
गोवर्धन में 3 साल के बेटे को लेकर महिला कांस्टेबल दे रहीं ड्यूटीगोवर्धन में 3 साल के बेटे को लेकर महिला कांस्टेबल दे रहीं ड्यूटीगोवर्धन में 3 साल के ब
मुड़िया पूर्णिमा मेले में एक महिला कांस्टेबल अपने तीन वर्षीय बेटे को गोद में लेकर अपना फर्ज निभाती दिखाई दी। बुधवार को अलीगढ़ में तैनात कांस्टेबल अनीता रानी अपने तीन वर्षिय बेटे को लेकर गोवर्धन कस्बे के सौंख अड्डा चौराहे पर मुड़िया पूर्णिमा मेला की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थीं। मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, तेज धूप के बीच अनीता रानी एक हाथ से अपने मासूम बेटे रुद्रांश को संभाले हुए थीं। वहीं, दूसरे हाथ से वह यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रही थीं। उसकी गोद में बैठा रुद्रांश पूरी तरह निश्चिंत दिखाई दिया, जबकि उसकी मां पूरी सजगता के साथ अपनी ड्यूटी करती रहीं।
यह दृश्य नारी शक्ति, मातृत्व और समर्पण की जीवंत मिसाल बन गया।
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