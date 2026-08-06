हल्दीपोखर में ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने की खुदकुशी, रुकी ट्रेन
हल्दीपोखर स्टेशन के पास एक महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। महिला की पहचान 35 वर्षीय मालती नायक के रूप में हुई। घटना के बाद पुलिस ने शव को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया गया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
हल्दीपोखर स्टेशन के पास मंगलवार को ट्रेन के सामने कूदकर महिला ने खुदकुशी कर ली। घटना के बाद बादामपहाड़-टाटानगर मेमू ट्रेन करीब एक घंटे दूसरे स्टेशन पर खड़ी रही। पुलिस द्वारा लाइन से शव उठाने के बाद बादामपहाड़ मेमू ट्रेन आगे बढ़ी। घटना मंगलवार सुबह हल्दीपोखर स्टेशन के निकट की है। महिला की पहचान कोवाली निवासी मिथुन नायक की पत्नी मालती नायक 35 वर्ष के रूप में हुई है। सूचना के बाद आरपीएफ जवान पहुंचे, लेकिन पुलिस ने शव को लाइन से उठाकर तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूछताछ में लोगों ने पुलिस को बताया कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
पुलिस यूडी के तहत केस दर्ज कर जांच में जुटी है।
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