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पारिवारिक विवाद के बाद हाईटेंशन टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने सुरक्षित उतारा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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भगवानपुर हाट की 25 वर्षीय मूरत देवी ने पारिवारिक विवाद के चलते हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। घंटे भर की मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। महिला के पति की अनुपस्थिति में विवाद चल रहा था। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।

पारिवारिक विवाद के बाद हाईटेंशन टावर पर चढ़ी महिला, पुलिस ने सुरक्षित उतारा

भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। प्रखंड के सारिपट्टी चेवर गांव में बुधवार को पारिवारिक विवाद के बाद 25 वर्षीय एक महिला 132 केवी हाईटेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई। घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही डायल-112 पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के सहयोग से घंटों मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतार लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा हादसा टल गया।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार, महिला की पहचान सहसरांव गांव निवासी स्वर्गीय बिगन मांझी की पुत्री मूरत देवी के रूप में हुई है। उसकी शादी वर्ष 2019 में गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिरसा गांव निवासी दीपक मांझी से हुई है। दंपति के दो पुत्र हैं। महिला का पति महाराष्ट्र में राजमिस्त्री का काम करता है।

पारिवारिक विवाद

पति का आरोप है कि उसकी अनुपस्थिति में पत्नी पहले भी दो बार घर छोड़कर चली गई थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार की सुबह महिला भगवानपुर हाट में एक रिश्तेदार के यहां से निकलकर सुनसान इलाके में स्थित हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला के टावर पर चढ़ते ही आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीण लगातार उसे नीचे उतरने के लिए समझाते रहे।

पुलिस की कार्रवाई

सूचना मिलने पर पहुंची डायल-112 पुलिस ने भी काफी देर तक बातचीत कर महिला को शांत किया और सुरक्षित नीचे उतारने में सफलता हासिल की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि महिला कुछ फीट और ऊपर चढ़ जाती या बिजली लाइन के संपर्क में आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद पुलिस महिला, उसके पति और दोनों बच्चों को अपने साथ थाने ले गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है तथा घटना के कारणों की जानकारी जुटा रही है。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

महिला का नाम क्या है?
महिला का नाम मूरत देवी है।
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