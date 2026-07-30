मोबाइल पर अश्लील फोटो से ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार

बलरामपुर, संवाददाता। महिला को एडिट किए गए अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवेचना में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की अतिरिक्त गंभीर धाराओं के साथ आईटी एक्ट भी बढ़ा दिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के भगवतीगंज की रहने वाली महिला ने आठ जून को तहरीर देकर बताया कि उसके मोबाइल पर अलग-अलग नंबरों से लगातार कॉल व संदेश भेजे जा रहे थे।

आरोपी एडिट किए गए अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उनसे पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। शिकायत के आधार पर नगर कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश व क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान की। गुरुवार को नहर बालागंज रोड के पास घेराबंदी कर आरोपी रामजनम साहू पुत्र शिवनाथ साहू, निवासी दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा को गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान मिले इलेक्ट्रॉनिक और अन्य साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि आरोपी ने महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, उसकी छवि धूमिल करने और अवैध धन उगाही के उद्देश्य से धमकी दी थी। इसी आधार पर मुकदमे में बीएनएस की धारा व आईटी एक्ट की धारा बढ़ाई गई है। आरोपी से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और घटना में प्रयुक्त मोबाइल नंबरों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। एसपी विकास कुमार का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग और अश्लील सामग्री के जरिए धमकी देने वाले मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया या मोबाइल के माध्यम से ब्लैकमेलिंग अथवा साइबर उत्पीड़न की किसी भी घटना की तत्काल पुलिस से शिकायत करें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक कन्हई प्रसाद, हेड कांस्टेबल अरविन्द जायसवाल व आरक्षी प्रणव प्रताप सिंह शामिल रहे।