कोरोना वायरस के इस दौर में जब हर जगह से संवेदनहीनता की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो निस्वार्थ होकर दूसरों का मदद में सामने आ रहे हैं। इसी में से एक हैं

मधुस्मिता प्रुस्टी, जिन्होंने भुवनेश्वर में COVID-संक्रमित और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करने में अपने पति की मदद करने के लिए कोलकाता के फोर्टिस में नर्सिंग की नौकरी छोड़ दी

Odisha | Madhusmita Prusty quit nursing job at Kolkata's Fortis to help her husband in cremating COVID-infected & unclaimed bodies in Bhubaneswar



"Nursed patients for 9 yrs. Returned here in 2019 to assist my husband in performing abandoned bodies' last rites," she said (23.05) pic.twitter.com/DYHBB0nD6F