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व्यवसायी पर हमला के आरोप में महिला गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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-हिन्दुस्तान फॉलोअप : पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। व्यवसायी पर हमला करने के आरोप में केहाट थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्य

व्यवसायी पर हमला के आरोप में महिला गिरफ्तार

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। व्यवसायी पर हमला करने के आरोप में केहाट थाना पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि मुख्य आरोपी नवीन कुमार साह की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया है। बता दें कि सोमवार को दिन- दहाड़े व्यवसायी गणेश चौधरी पर हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना केहाट थानान्तर्गत पोलिटेक्निक चौक के समीप घटी थी। इस दौरान व्यवसायी का गला बुरी तरह रेता चला गया। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जीएमसीएच में उपरांत हायर सेन्टर रेफर कर दिया गया था।

आरोप है कि रुपये के लेन देन में विवाद हुआ था। जिसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था।

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