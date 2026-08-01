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कोल्ड ड्रिंक में पहले नशा दिया, फिर पति की गला दबाकर कर दी हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पीलीभीत
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पीलीभीत के कलीनगर क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति को कोल्ड ड्रिंक में नशा देकर गला दबाकर हत्या कर दी। आरोप है कि पति की चीख छुपाने के लिए उसने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

कोल्ड ड्रिंक में पहले नशा दिया, फिर पति की गला दबाकर कर दी हत्या

पीलीभीत। कलीनगर क्षेत्र में एक महिला ने पति को कोल्ड ड्रिंक में नशा दे दिया। आरोप है कि उसके बाद गला दबाकर पति की हत्या कर दी। पति के चीखने की आवाज बाहर न निकल सके। इसके लिए महिला ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में ले कर पूछताछ शुरू कर दी है। माधव टांडा थाना क्षेत्र के गांव लोहरपुरी के रहने वाले उमाशंकर पुत्र श्री कृष्ण को पत्नी ममता उर्फ सीमा ने शाम को कोल्ड ड्रिंक में नशा दे दिया। उसके बाद पति को छत पर लिटा दिया। आरोप है कि देर रात ममता ने पति उमाशंकर की गला दबाकर हत्या कर दी।

उमाशंकर की चीख बाहर न निकल सके। इसलिए ममता ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उसके बाद देर रात भाई के साथ थाने पहुंची महिला ने पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया। घर में मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। तब उन्हें घटना की जानकारी लग सकी। पुलिस ने पति की हत्या करने बाली महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उमाशंकर की शादी 20 साल पहले ममता के साथ हुई थी। उनके दो बच्चे हैं। वह अपनी ससुराल के पास घर बनाकर रह रहे थे।

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