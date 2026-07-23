बच्चा और महिला के साथ मारपीट को लेकर पांच पर प्राथमिकी दर्ज
सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के चकेयाज में एक बच्चे और महिला के साथ मारपीट की घटना हुई। प्राथमिकी श्यामसुन्दरी देवी ने दर्ज कराई, जिसमें कुणाल कुमार सहित पांच लोगों पर आरोप लगाया गया है। मारपीट के दौरान गंभीर चोटें आईं और आभूषण भी छीने गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के चकेयाज में एक बच्चा और महिला के साथ मारपीट की घटना हुई,जिसको लेकर पांच लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। प्राथमिकी चकेयाज निवासी स्व.बालगोविंद पासवान की पत्नी श्यामसुन्दरी देवी ने कुणाल कुमार,मनोज पासवान, भुल्ला पासवान, कुन्दन पासवान, संजय पासवान पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि 21 जुलाई को करीब 5 बजे दिन में नाती अपने दरवाजे पर मुर्गी के बच्चें के साथ खेल रहा था कि इसी क्रम में कुणाल कुमार आया मुर्गी के बच्चें को लात से मारने लगा। नाती बच्चा है कुछ बोल दिया तो कुणाल कुमार ने नाती को मारने लगा।
इसी पर वह गई तो सभी आरोपी भद्दी-भद्दी गाली देने लगा। साथ ही फैट व लात से मारने लगा और रोड पर बाल पकड़कर पटक दिया। सिर में गंभीर चोट लगी है और दोनों कान में से सोने का फुल कीमत करीब दो लाख का,छीन लिया,जिससे कान कट गया। जिसे देख बेटी बचाने के लिए आए तो उक्त लोगों ने बेटी को अभद्र गाली दिया और उसकों भी कहा कि तुमको भी मारेगें। इसी पर पुत्री बोली की मां को मारते हो और बचाने के लिए आए है,तो उसे भी मारने लगा। उक्त लोगों ने फैट व लात से मारने लगा। जिससे सिर और शरीर में अंदरुनी चोट लगी है। मारने के क्रम में गले में से सोने का मंगल सूत्र एक लाख रुपए का रूपये छीन लिया। उक्त लोगों द्वारा मारते देख गांव के कुछ लोगों ने बीच-बचाव करके बेटी पुनम देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लाया गया। जहां दोनों का इलाज किया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। -राजेश कुमार
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