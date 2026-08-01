मां ने प्रेमी संग मिलकर बच्चों को आठ घंटे रखा बाथरूम में बंद

लोहियानगर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने दो बच्चों को आठ घंटे तक बाथरूम में बंद किया। जब बच्चों ने पिता को ढूंढते हुए मदद मांगी, तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है।

लोहियानगर में महिला ने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार देर रात महिला ने ब्वॉयफ्रेंड को घर बुलाया था। बच्चों ने घर में अंजान युवक को देखकर विरोध किया तो ब्वॉयफ्रेंड संग मिलकर महिला ने अपने ही दोनों बच्चों को आठ घंटे बाथरूम में बंद कर दिया। बच्चों ने दुबई में अपने पिता को कॉल कर पूरा मामला बताया। इसके बाद दुबई से व्यक्ति ने अपने रिश्तेदारों और पुलिस को सूचना दी। परिजन लोहियानगर स्थित आवास पर पहुंचे तो ब्वॉयफ्रेंड बेड में छिप गया था। परिजनों ने पहले तो बच्चों को बाथरूम से बाहर निकाला और इसके बाद मकान की तलाशी में बेड के अंदर से आरोपी को दबोच लिया। इस दौरान मौके पर विवाद हुआ, जिसमें दो लोग घायल हो गए। आरोपी महिला, उसके प्रेमी और कुछ अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है。

पारिवारिक जानकारी लोहियानगर स्थित बिस्मिल्लाह कॉलोनी निवासी सलाउद्दीन दुबई में नौकरी करता है। मेरठ वाले मकान पर पत्नी आसमा अपने दो बच्चों के साथ रहती है। बड़ा बेटा 10 साल और छोटा आठ साल का है। महिला का पड़ोसी युवक सरफराज से प्रेम प्रसंग चल रहा है। गुरुवार देर रात सरफराज उसके घर पहुंचा था। इस दौरान दोनों बच्चों ने सरफराज को देख लिया और अपने पिता से शिकायत करने की धमकी दी। इसी बात से बौखलाई आसमा और उसके प्रेमी ने दोनों बच्चों की पिटाई कर दी और दोनों को रात दो बजे बाथरूम में बंद कर दिया।

पिता की मदद का प्रयास बड़े बेटे के पास फोन था, इसलिए उसने अपने पिता को कॉल करना शुरू कर दिया। हालांकि कॉल नहीं मिला और रातभर बच्चों को बाथरूम में ही बंद रहना पड़ा। सुबह करीब आठ बजे बच्चे ने दोबारा पिता को कॉल किया तो सलाउद्दीन ने तुरंत फलावदा में रहने वाले अपने रिश्तेदार जमालुद्दीन और कुछ अन्य लोगों को मदद के लिए कॉल किया। दूसरी ओर, दुबई से मेरठ पुलिस को भी कॉल कर मदद मांगी और बताया कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों को बाथरूम में बंधक बनाया हुआ है।

घर की तलाशी में प्रेमी की गिरफ्तारी जमालुद्दीन अपने बेटे और कुछ अन्य लोगों के साथ बिस्मिल्लाह कॉलोनी पहुंचे। बाथरूम में बंद दोनों बच्चों को बाहर निकाला गया। मकान की तलाशी लेना शुरू किया तो बेड के अंदर छिपा महिला का प्रेमी सरफराज दबोच लिया गया। आरोपी की बेड से बरामद होने की वीडियो भी बना ली गई। इस दौरान मौके पर हंगामा हो गया। वहीं, महिला ने सरफराज के परिजनों को कॉल कर बुला लिया। मौके पर दोनों पक्ष के बीच मारपीट हो गई। आरोपी सरफराज के एक परिजन ने तमंचा लगाकर मोबाइल छीनने का प्रयास किया। इसी विवाद में सलाउद्दीन का भतीजा उम्मैद और एक अन्य युवक घायल हो गए।

पुलिस की कार्रवाई दुबई में बैठे सलाउद्दीन ने मेरठ पुलिस को कॉल कर मदद मांगी। पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस दौरान आरोपी मौके से निकल भागे। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों और उनके परिजनों को थाने लाया गया। इस दौरान सलाउद्दीन के परिजनों ने आसमा, प्रेमी सरफराज और उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी है। इसी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है。

वर्जन... महिला पर आरोप है कि प्रेमी के साथ मिलकर अपने दोनों बच्चों को बाथरूम में रातभर बंद रखा था। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच और कार्रवाई का आदेश दिया गया है।

- विनायक गोपाल भोसले, एसपी सिटी मेरठ