पीड़िता बोली- न्याय न मिला तो मुख्यमंत्री से लगाउंगी गुहार

बांदा। अपने ही गनर पर शादी का झांसा देकर रेप का का आरोप लगाने वाली महिला व आरोपी गनर का मामला परिवार परामर्श केंद्र में काउंसलिंग स्तर पर है। महिला गनर के साथ रहने को राजी है लेकिन गनर उसको रखने के लिए राजी नहीं है। जिसको लेकर महिला का कहना है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री से गुहार लगाऊंगी। नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोप लगाने वाली महिला का विवाद एक साल पहले से चल रहा था। बीते दिनों उसने अपने गनर पर शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप लगाया था साथ ही कहा था कि जिससे उसका एक बच्चा पैदा हुआ जो कि बाद में मृत हो गया।

एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। मामला पति पत्नी का होने के चलते एसपी ने मामले को परिवार परामर्श केंद्र में भेज दिया था। जहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई हो रही है। महिला ने 2.45 मिनट के जारी एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह महिला थाने गई थी तो सब पुलिस प्रशासन गनर को बचा रहा है। गनर ने आरोप लगाया है कि कमरे में आकर लिपटी है। उसने कहा कि कोई गलत नहीं किया। जबकि उसने शादी का उसे झांसा दिया बच्चा आया। वह व उसके रिश्तेदार जानमाल की धमकी दे रहे हैं। महिला थाना में एसओ के सामने भी कहा(गनर) कि उसे रखूंगा नहीं। मुझे न्याय चाहिए। अगर उसे साथ रखना था उसके साथ क्यों शारीरिक संबंध बनाता रहा। उसे 11 जुलाई को छोड़कर चला गया। कोतवाली नरैनी से भी उसे भगा दिया गया। अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वह मुख्यमंत्री के यहां जाउंगी, या न्यायालय जाउंगी। या तो उसे रखे या फिर गनर को जेल भेज दिया जाए। वहीं एसपी पलाश बंसल का कहना है कि अभी मामले की जांच जारी है।