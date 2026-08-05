शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज
शाही क्षेत्र की एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और 1 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। आरोपी ने निकाह का वादा किया और कई बार शारीरिक संबंध बनाए। तलाक के बाद जब विवाह की बात की, तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
शाही, संवाददाता। थाना शाही क्षेत्र की एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और करीब 1 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने निकाह का वायदा कर कई बार शारीरिक संबंध बनाए। तलाक के बाद भी जब महिला ने निकाह की बात की तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। पीड़िता महिला की तहरीर के मुताबिक उसकी शादी करीब 6 साल पहले जलीस से हुई थी। पति के परेशान करने के कारण दोनों में कलह रहती थी। करीब एक साल पहले गांव के ही जियाउल मुस्तफा पुत्र नामालूम ने उसका मोबाइल नंबर लिया। आरोपी कहता था कि पति तुम्हें परेशान करता है, उसे छोड़ दो, मैं तुमसे निकाह कर लूंगा।
आरोप और घटनाक्रम
पीड़िता ने बताया कि करीब 10 माह पहले आरोपी उसके घर आया और शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद कई बार निकाह का झांसा देकर दुष्कर्म किए। मामले की जानकारी होने पर 15 दिन पहले पति ने उसे तलाक दे दिया। तलाक के बाद करीब 10 दिन पहले आरोपी महिला के किराये के मकान मो. मोहम्मदपुर, थाना बहेड़ी पहुंचा। महिला ने जब निकाह की बात कही तो आरोपी ने कुछ दिन में करने का बहाना बनाकर फिर संबंध बनाए। महिला ने आरोपी के पिता और दोस्तों से शिकायत की तो आरोपी ने फोन पर धमकी दी। इस दौरान आरोपी ने क्यूआर कोड भेजकर 50 हजार रुपये ऑनलाइन और 50 हजार नकद भी ले लिए। बुधवार को पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जिया उल मुस्तफ़ा निवासी दुनका के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल को भेज दिया।
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