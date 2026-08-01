पति पर गैंगरेप कराने, वीडियो बनाने और दूसरी शादी का आरोप
मीरापुर के एक गांव की महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसके पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी की और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पति ने घटना की वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला का कहना है कि पुलिस ने सहायता नहीं की। मामला अभी विवादित है।
मीरापुर। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी से शिकायत कर अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने, तीन-चार लोगों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराने तथा घटना की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का कहना है कि पति से विवाद के चलते वह मायके में रह रही थी। इस बीच पति ने दूसरी शादी कर ली। जानकारी लगने पर एक सप्ताह पहले ससुराल पहुंचने पर उसे घर में नहीं घुसने दिया गया, हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे घर में प्रवेश मिला।
आरोप है कि 29 जुलाई की रात पति चार अन्य लोगों के साथ उसके कमरे में घुसा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। पति ने गैंगरेप की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई तथा पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास कर घर से निकाल दिया गया। महिला का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि गैंगरेप का कोई मामला नहीं है, पति-पत्नी का विवाद है। दोनों पक्षों की काउंसलिग कराई जाएगी। यदि विवाद का निपटारा नही होता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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