Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति पर गैंगरेप कराने, वीडियो बनाने और दूसरी शादी का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुजफ्फर नगर
Follow us on Google News
share

मीरापुर के एक गांव की महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसके पति ने बिना तलाक के दूसरी शादी की और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पति ने घटना की वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी दी। महिला का कहना है कि पुलिस ने सहायता नहीं की। मामला अभी विवादित है।

पति पर गैंगरेप कराने, वीडियो बनाने और दूसरी शादी का आरोप

मीरापुर। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने एसएसपी से शिकायत कर अपने पति पर बिना तलाक दिए दूसरी शादी करने, तीन-चार लोगों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराने तथा घटना की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला का कहना है कि पति से विवाद के चलते वह मायके में रह रही थी। इस बीच पति ने दूसरी शादी कर ली। जानकारी लगने पर एक सप्ताह पहले ससुराल पहुंचने पर उसे घर में नहीं घुसने दिया गया, हालांकि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे घर में प्रवेश मिला।

आरोप है कि 29 जुलाई की रात पति चार अन्य लोगों के साथ उसके कमरे में घुसा और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म कराया। पति ने गैंगरेप की वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई तथा पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास कर घर से निकाल दिया गया। महिला का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि गैंगरेप का कोई मामला नहीं है, पति-पत्नी का विवाद है। दोनों पक्षों की काउंसलिग कराई जाएगी। यदि विवाद का निपटारा नही होता है तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Muzaffar Nagar Latest News Gang Rape Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।