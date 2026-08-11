दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर पति समेत सात पर मुकदमा
फतेहपुर की एक महिला ने अपने पति सहित ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ना, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शादी के बाद से ससुराल वाले एक लाख रुपये की मांग कर रहे थे और 18 दिसंबर को घर में आग लगा दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
फतेहपुर। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पति समेत ससुरालियों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने एसपी के आदेश पर पति समेत सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के तुराब अली का पुरवा निवासी मनीषा ने बताया कि उसकी शादी 7 मार्च 2025 को कानपुर के जूही थाने के बाकरगंज निवासी शुभम से हुई थी। शादी के बाद पति शुभम, सास सरस्वती, जेठ शनि, जेठानी सपना, पत्नी शनि, सलोनी उर्फ छोटे व ननद मौसमी उसे परेशान करने लगे।
छह दिसंबर को बेटी के जन्म के बाद ससुरालियों ने अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। 18 दिसंबर को आरोपियों ने घर में आग लगा दी। बाद में पिता उसे मायके ले आए। आरोप है कि पांच माह की बेटी को भी नहीं दिया गया और एक लाख रुपए लेकर आने की धमकी दी गई। शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें