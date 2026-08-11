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विवाहिता के साथ मारपीट और दुराचार का प्रयास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शामली
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सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने शादी के बाद दहेज के लिए उत्पीड़न की शिकायत की है। आरोप है कि ससुराल वालों ने 50 गज के प्लॉट और बाइक की मांग की और मांग पूरी न होने पर दुराचार एवं जान से मारने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विवाहिता के साथ मारपीट और दुराचार का प्रयास

जनपद सहारनपुर के थाना गंगोह निवासी विवाहिता ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 12 नवंबर 2024 को कैराना निवासी युवक के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने काफी दान दहेज दिया था। ससुराल वाले दहेज से संतुष्ट नहीं थे तथा 50 गज के प्लॉट, बाइक और नगदी की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसका उत्पीड़न किया जाता था। आरोप है कि जेठ ने तमंचा दिखाकर उसके साथ दुराचार किया। उसने ससुराल वालों को बताया तो उसके साथ मारपीट की गई। 9 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे उसका जेठ बुरी नीयत से उसके कमरे में घुस आया तथा अश्लील हरकतें करने लगा।

वह शोर मचाते हुए कमरे से बाहर आ गई। उसके ससुराल वालों को बताया तो सबने एक राय होकर चुनरी से उसका गला घोटकर जान से करने का प्रयास किया। बाद में वह किसी तरह घर से बाहर आ गई तथा अपने मायके वालों और डायल 112 को सूचना दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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