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मां-बेटी से अभद्रता का आरोप, दो के खिलाफ तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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शाहबाद के एक गांव में एक महिला ने दो युवकों पर उसके और उसकी बेटी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि युवकों ने पहले उसकी अशोभनीय हरकत की और फिर उसकी बेटी के साथ भी ऐसा किया। महिला ने न्याय की माँग की है।

मां-बेटी से अभद्रता का आरोप, दो के खिलाफ तहरीर

शाहबाद। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने गांव के ही दो युवकों पर उसके और उसकी बेटी के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। महिला का कहना है कि आरोपियों ने पहले उसके साथ अशोभनीय हरकत की और विरोध करने पर उसकी बेटी के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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