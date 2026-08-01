उप निरीक्षक पर मानसिक शोषण का आरोप
अरनिया थाना क्षेत्र की एक महिला ने उपनिरीक्षक पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया। लड़ाई के बाद, उसने शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत के बाद उपनिरीक्षक ने उसे धमकी दी। अंततः, महिला ने तहसील दिवस पर शिकायत की, जहां जांच के आदेश दिए गए।
अरनिया थाना क्षेत्र निवासी महिला ने उपनिरीक्षक पर मानसिक शोषण का आरोप लगाया। इस संबंध में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता ने बताया कि 17 जुलाई को पड़ोस में रहने वाले लोगो से उनका विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने उनके पति के साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आई पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ दिए। उन्होंने इसकी शिकायत थाने पर की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल व एसएसपी से शिकायत की। आरोप है कि थाने पर तैनात उपनिरीक्षक ने पीड़िता व उनके पति की फोटो खींची और पोर्टल पर शिकायत निस्तारण लिखकर भेज दिया।
साथ ही धमकी दी कि यदि किसी उच्चाधिकारी से शिकायत की तो उल्टा जेल में डाल दूंगा। ऐसे में उन्होंने तहसील दिवस पर पहुंच कर शिकायत की। जहां सीओ शोभित कुमार ने थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।
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