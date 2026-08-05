Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भैंस और बोलेरो न देने पर उत्पीड़न, तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बदायूं
Follow us on Google News
share

बिल्सी के गांव धनौली की विमला देवी ने अपने ससुराल पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। शादी के बाद से उसके ससुराल वाले भैंस और बोलेरो गाड़ी की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर वह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित की गई। मामला जांच के लिए भेजा गया है।

भैंस और बोलेरो न देने पर उत्पीड़न, तहरीर

बिल्सी। कोतवाली क्षेत्र के गांव धनौली निवासी विमला देवी पत्नी जितेंद्र यादव ने पुलिस को तहरीर देकर अपने ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में भैंस और बोलेरो गाड़ी की मांग कर रहे थे। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। मंगलवार को भी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। सीओ आलोक सिद्धू ने बताया कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Badaun Latest News Badaun News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।