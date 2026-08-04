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महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर प्रताड़ना की प्राथमिकी करवाई दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
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महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर प्रताड़ना की प्राथमिकी करवाई दर्ज महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर प्रताड़ना की प्राथमिकी करवाई दर्ज

महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर प्रताड़ना की प्राथमिकी करवाई दर्ज

किशनगंज, संवाददाता। कोचाधामन थाना क्षेत्र के सोंथा हाट निवासी एक महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने और घर से निकाल देने का आरोप लगाया है। पीड़ित महिला के आवेदन पर सोमवार को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। दर्ज प्राथमिकी आवेदन के अनुसार वर्ष 2012 में पीड़ित महिला की शादी कोचाधामन थाना क्षेत्र के सोंथा निवासी युवक से हुई थी। शादी के बाद तीन बेटियों के जन्म पर पति, जेठ, देवर, सास, जेठानी और ननद द्वारा लगातार ताना देकर प्रताड़ित किया जाता रहा। प्राथमिकी में पीड़िता ने बताया है कि बाद में दो बेटे होने के बावजूद उत्पीड़न नहीं रुका और पिछले तीन वर्षों से पति ने खर्च देना भी बंद कर दिया।

शिकायत में आरोप है कि 24 मई 2026 को खर्च मांगने पर पति ने मारपीट की, जबकि अन्य परिजनों ने भी गाली-गलौज कर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने की धमकी दी। बाद में उसे पांचों बच्चों सहित घर से निकाल दिया गया। महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।

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