विवाहिता ने पति-ससुर पर लगाया उत्पीड़न का आरोप
रवाईंखाल की विवाहिता ने अपने पति विनय जोशी और ससुर महेश चंद्र जोशी पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने ससुर पर छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया। पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज की है और मामला पिथौरागढ़ पुलिस को भेज दिया गया है।
देवेंद्र पांडे, बागेश्वर। रवाईंखाल निवासी विवाहिता ने पति और ससुर पर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला ने ससुर पर छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास का भी आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला पिथौरागढ़ पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है। पुलिस के अनुसार, महिला ने 30 जुलाई को तहरीर देकर बताया कि उसके पति विनय जोशी और ससुर महेश चंद्र जोशी निवासी टकौरा, एंचोली, पिथौरागढ़ उसे लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोप है कि ससुर ने उसके साथ छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया।
तहरीर के आधार पर महेश चंद्र जोशी और विनय जोशी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 64(1), 62, 352, 351(2) और 85 के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि घटना का क्षेत्र पिथौरागढ़ होने के कारण एफआईआर अग्रिम विवेचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए पिथौरागढ़ पुलिस को भेज दी गई है।
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