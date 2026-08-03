महिला से दुष्कर्म का प्रयास, पति समेत चार पर मुकदमा दर्ज
रुड़की। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव निवासी एक महिला ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी शादी वर्ष 2016 में हुई थी। आरोप है क
रुड़की। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर ननद के पति पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया। साथ ही पति, सास और ननद पर मारपीट, गला दबाने के प्रयास का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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