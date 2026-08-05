विवाहिता के ससुराल पहुंचकर महिला थाना प्रभारी ने की जांच

बांदा। दहेज में कार न देने पर विवाहिता के साथ अमानवीय कृत्य के मामले में बुधवार को महिला थाना प्रभारी ने विवाहिता की ससुराल फतेहपुर पहुंचकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। तीन अगस्त को नगर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवती ने महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी इसी वर्ष 20 फरवरी को फतेहपुर के गाजीपुर राधा नगर मोहल्ले में आदित्य के साथ हुई थी। पहली विदा से ही ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे। पति कार की मांग करने लगा। गर्भवती होने पर अप्रैल में उसने डाक्टर को दिखाया तब बच्चा ठीक था। बाद में ससुराल वाले हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने की बात कह उसके साथ मारपीट करने लगे और अलग कमरे में बंद रखते।