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विवाहिता के ससुराल पहुंचकर महिला थाना प्रभारी ने की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा में एक महिला को दहेज में कार नहीं देने पर उसके ससुराल वालों ने अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया। विवाहिता ने पुलिस को बताया कि उसके पति ने उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया और कई बार शारीरिक हिंसा की। पुलिस ने ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

विवाहिता के ससुराल पहुंचकर महिला थाना प्रभारी ने की जांच

बांदा। दहेज में कार न देने पर विवाहिता के साथ अमानवीय कृत्य के मामले में बुधवार को महिला थाना प्रभारी ने विवाहिता की ससुराल फतेहपुर पहुंचकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। तीन अगस्त को नगर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवती ने महिला थाना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी इसी वर्ष 20 फरवरी को फतेहपुर के गाजीपुर राधा नगर मोहल्ले में आदित्य के साथ हुई थी। पहली विदा से ही ससुरालीजन दहेज से खुश नहीं थे। पति कार की मांग करने लगा। गर्भवती होने पर अप्रैल में उसने डाक्टर को दिखाया तब बच्चा ठीक था। बाद में ससुराल वाले हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने की बात कह उसके साथ मारपीट करने लगे और अलग कमरे में बंद रखते।

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गर्भ गिराने के लिए जबरन गोलियां खिला दी। पति ने बेड में बांधकर उसके प्राइवेट पार्ट में तमंचा घुसेड़ता तो कभी गर्म चॉकलेट डालता। साथ ही मोबाइल में देखकर नए-नए तरीके से प्रताड़ित करता। जिस पर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार ससुराली जनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। महिला थाना प्रभारी मोनी निषाद ने बताया कि बुधवार को उन्होंने फतेहपुर के पहुंचकर जांच की है। मामले की विवेचना जारी है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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