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विवाहिता को पीटकर सड़क पर छोड़ा,पति सहित तीन पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
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कैम्पियरगंज में दहेज मांग पूरी ना करने पर एक विवाहिता के साथ उसके पति, ननद और देवर ने मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसे सुनसान सड़क पर छोड़ दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

विवाहिता को पीटकर सड़क पर छोड़ा,पति सहित तीन पर केस

कैम्पियरगंज, हिन्दुस्तान संवाद। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे सुनसान सड़क पर छोड़ देने के आरोप में कैम्पियरगंज पुलिस ने पति, ननद और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चिलुआताल थाना क्षेत्र के नकहा नंबर-1, टोली घोषीपुरवा निवासी राशिया खातून ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब एक वर्ष पूर्व उनका विवाह कैम्पियरगंज थाना क्षेत्र के जनकपुर, नगर पंचायत चौमुखा निवासी मोहम्मद आरिफ से हुआ था। विवाह के बाद से ही पति, ननद सीमा खातून तथा अन्य ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।

पीड़िता का आरोप है कि शनिवार शाम पति, ननद और देवर मोहम्मद फारुख ने दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट की, जिससे उनकी आंख और शरीर पर चोटें आईं। इसके बाद आरोपित उन्हें वाहन में बैठाकर भगवानपुर स्पोर्ट्स कॉलेज रोड पर छोड़कर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति, ननद और देवर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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