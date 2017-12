पलटवारः मोहन भागवत के राम मंदिर वाले बयान पर भड़के ओवैसी, पूछा- चीफ जस्टिस हैं क्या?

अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ही राम मंदिर बनने के संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पलटवार किया है। भागवत के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए ओवैसी ने पूछा है कि क्या मोहन भागवत चीफ जस्टिस है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या विवाद अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो किस अधिकार से मोहन भागवत यह कह रहे हैं कि मंदिर अयोध्या में ही बनेगा? क्या मोहन भागवत चीफ जस्टिस हैं? वह हैं कौन?

With what authority is Mohan Bhagwat saying that a Temple will be built in Ayodhya? The case is still on in the Supreme Court. Is Mohan Bhagwat the Chief Justice? Who is he?: Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/44b5iwrrmg