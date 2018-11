120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भीषण चक्रवातीय तूफान गाजा पहुंचा तमिलनाडु, 2 लोगों की मौत

भीषण चक्रवातीय तूफान 'गज शुक्रवार की सुबह नागपट्टिनम और वेदारण्यम के बीच तमिलनाडु तट से गुजरा। उस वक्त हवा की रफ्तार करीब 120 किलो मीटर प्रतिघंटा थी।

तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, निचले इलाकों से 76,290 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। इन सभी को नागपट्टिनम, पुदुकोट्टई, रामनाथपुरम और तिरूवरूर सहित छह जिलों में स्थापित 300 से ज्यादा राहत शिविरों में रखा गया है। नागपट्टिनम के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है।

गाजा चक्रवात के चलते तमिलनाडु के कुडलोर जिले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हुआ है। राज्य के मंत्री एमसी संपत ने कहा- जिन लोगों ने अपने इस आपदा में अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को अनुग्रह राशि दी जाएगी।

#GajaCyclone: Two dead and one injured in Tamil Nadu's Cuddalore district. MC Sampath, State Minister, says, "People who have lost their lives in the cyclone will be given ex-gratia by the state govt." pic.twitter.com/UaXV7d9Sxq