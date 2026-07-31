नन्दबाबा दुग्ध मिशन योजना में 28 का हुआ चयन
बांदा। संवाददाता नन्दबाबा दुग्ध मिशन योजना में 28 का हुआ चयन नन्दबाबा दुग्ध मिशन योजना में 28 का हुआ चयन
बांदा, संवाददाता। नन्दबाबा दुग्ध मिशन के अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय पोर्टल में प्राप्त कुल 259 आवेदनों में से 239 आवेदन ई-लॉटरी के लिए पात्र पाये गये। गुरूवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी व उपस्थित आवेदकों के का लाटरी से चयन किया गया। 14-14 महिला पुरूष का चयन किया गया। योजना में पशुपालकों को प्रदेश के बाहर से स्वदेशी उन्नत नस्ल (गिर, साहीवाल, थारपारकर एवं हरियाणा) की 02 दुधारू गायो की इकाई स्थापित करने हेतु इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम 80000 (रुपये अस्सी हजार) का अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे पशुपालको के बैंक खकते में किया जायेगा।
सीडीओ अजय कुमार पांडेय , जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मौजूद रहे।
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