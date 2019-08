विंग कमांडर अभिनंदन को मिलेगा वीर चक्र, मार गिराया था पाक विमान F-16

भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthman) को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2019) पर वीर चक्र सम्मान (Vir Chakra Award) से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मिन्टी अग्रवाल को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।

Indian Air Force's (IAF) Wing Commander Abhinandan Varthaman to be conferred with Vir Chakra on Independence Day. (File pic) pic.twitter.com/an2fCoVNLb