विंग कमांडर अभिनंदन की मूंछें बने 'राष्ट्रीय मूंछ', लोकसभा में कांग्रेस ने की सम्मान देने की मांग

लोकसभा में कांग्रेस ने वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को सम्मानित करने की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को अवार्ड दिया जाना चाहिए और उनकी मूंछों को राष्ट्रीय मूंछ घोषित करना चाहिए। दरअसल, विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय और पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बीच झड़प के दौरान विंग कमांडर पाकिस्तानी सरजमीं पर पहुंच गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि, तुरंत भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच पाकिस्तान ने उन्हें रिहा कर दिया। इस दौरान अभिनंदन की मूंछ वाली तस्वीर खूब वायरल हुई थी।

बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी सभाओं में भी वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन काफी सुर्खियों में रहे थे।भारतीय और पकिस्तान वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बीच झड़प के दौरान मिग 21 के गिरने के बाद पायलट अभि नंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जा गिरे थे। इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को हिरासत में ले लिया था। भारत ने पाकिस्तान के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब कर आईएएफ पायलट की तत्काल रिहाई की मांग की थी। भारत के दवाब के आगे झुकते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद में एक विशेष बैठक को संबोधित करते हुए पायलट को रिहा करने की घोषणा की थी।

