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विली वॉल्श ने इंडिगो के सीईओ का पदभार संभाला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विलिया वॉल्श ने सोमवार को भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के CEO का पद संभाला। एयरलाइट के नागरिक, वॉल्श ने हाल ही में आईएटीए के महानिदेशक का कार्यकाल समाप्त किया है। इंडिगो ने 31 मार्च को उनकी नियुक्ति की घोषणा की, जो पूर्व सीईओ पीटर एल्बर्स के अचानक त्यागपत्र के बाद आया।

विली वॉल्श ने इंडिगो के सीईओ का पदभार संभाला

नई दिल्ली। वैश्विक विमानन उद्योग के दिग्गज विली वॉल्श ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ का पद सोमवार को संभाल लिया। आयरलैंड के नागरिक वॉल्श ने हाल ही में वैश्विक विमानन संगठन अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के महानिदेशक का कार्यकाल पूरा किया है। इंडिगो ने 31 मार्च को उन्हें अपना सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की थी। यह घोषणा पिछले वर्ष दिसंबर में परिचालन संबंधी बड़े व्यवधानों के बाद तत्कालीन सीईओ पीटर एल्बर्स के अचानक पद छोड़ने के तीन सप्ताह से भी कम समय बाद की गई थी।

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