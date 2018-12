राजस्थान-मध्य प्रदेश की तरह क्या राहुल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए भी देंगे ये संकेत?

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े ही सधे हुए अंदाज में किया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल मुख्यमंत्री बनाने को लेकर था। इस पर राहुल गांधी की भूमिका और अहम हो गई क्योंकि तीनों ही राज्यों में यह फैसला हुआ कि सीएम के नाम पर आखिरी फैसला राहुल गांधी लेंगे। राहुल गांधी ने जैसे दो सीएम के नाम का ऐलान किया है वैसे ही छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम का ऐलान होने से पहले वह कोई संकेत दें सकते हैं। राहुल ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा करने से पहले एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि पार्टी में कोई मतभेद नहीं है।

राहुल गांधी ने गुरुवार शाम को एक फोटो ट्वीट की। इस फोटो में राहुल गांधी के साथ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ और ज्योदिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। राहुल ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में लियो टॉलस्टाय के कथन का जिक्र करते हुए कहा, “दो सबसे शक्तिशाली शूरवीर धैर्य और संयम है।” इसके बाद राहुल गांधी ने कमलनाथ का नाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जिसे विधायक दल की बैठक में स्वीकार कर लिया गया।

