हिमाचल प्रदेश के BJP अध्यक्ष बोले, मोदी की तरफ उंगली उठाने वाले की काट देंगे बाजू

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती (Satpal Singh Satti) ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। सतपाल ने कहा है कि जो भी मोदी की तरफ उंगली उठाएगा, उसकी बाजू काटकर उसके हाथ में पकड़ा देंगे। वहीं, इस मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है।

District Electoral Officer, Mandi has issued a notice to Himachal Pradesh BJP Chief, Satpal Singh Satti over his comment 'will chop off hands of those who point fingers at Modi Ji.' (File pic) pic.twitter.com/FWJJhI2tRn