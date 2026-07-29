स्वयंसेवी संगठन ने बाघ संरक्षण का संकल्प लिया
स्वयंसेवी संगठन वाइल्डलाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ने विश्व बाघ दिवस पर बाघ संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफे और शिकार की घटनाओं पर चर्चा की गई। एसओजी प्रभारी मथुरा सिंह को बाघ संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।
स्वयंसेवी संगठन वाइल्डलाइफ वेलफेयर फाउंडेशन ने विश्व बाघ दिवस के मौके पर बाघ संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एसओजी प्रभारी को पुरस्कृत किया गया। बुधवार को वाइल्डलाइफ वेलफेयर फाउंडेशन के बैनर तले गांव भोगपुर स्थित संगठन के आंचलिक कार्यालय में बाघ दिवस मनाया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कार्बेट टाइगर रिजर्व में लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बाघों की बढ़ती संख्या के चलते कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को विश्वभर में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला अभ्यारण्य होने का गौरव हासिल है। लेकिन इसके विपरीत बाघों की मौत तथा शिकार की घटनाएं कॉर्बेट प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनी रहती हैं।
बाघों की संख्या में इजाफा तथा वर्तमान संख्या को बरकरार रखना पार्क प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वक्ताओं ने बीते तीन साल के भीतर बाघों की मौत के मामलों में भारी गिरावट का जिक्र करते हुए बाघ संरक्षण के मुद्दे को अहम करार दिया। वक्ताओं ने कहा कि कॉर्बेट टाईगर रिजर्व के सीमावर्ती इलाकों में बाघों को जहां-तहां स्वच्छंद विचरण करते देखा जा सकता है। इसके अलावा कालागढ़ से रामगंगा डैम तथा सैडिल डैम सहित आसपास इलाके में बाघों का नियमित तौर पर मूवमेंट होता रहता है। अक्सर कार्बेट नेशनल पार्क के बीच स्थित रामगंगा नदी के किनारे बाघ शहंशाही अंदाज में घूमते नजर आते हैं। बाघ संरक्षण के मुद्दे को लेकर विभिन्न पहलुओं पर मंथन कर बाघ संरक्षण सम्बंधी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की जरूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर बाघ संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए एसओजी प्रभारी मथुरा सिंह मवाडीको पुरस्कृत किया गया। होशियार सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता तथा हंसराज के संचालन में आयोजित कार्यक्रम को इनके अलावा अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया।
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