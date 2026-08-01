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हाथीशाला-प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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कालागढ़, संवाददाता। पार्क वार्डन ने कार्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र तथा हाथीशाला का निरीक्षण कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

हाथीशाला-प्रशिक्षण केंद्र का किया निरीक्षण

पार्क वार्डन ने कार्बेट वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र तथा हाथीशाला का निरीक्षण कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। शुक्रवार को शाम कॉर्बेट नेशनल पार्क के वार्डन तथा वन्यजीव प्रशिक्षण केन्द्र के निदेशक बिंदर पाल ने प्रशिक्षण केन्द्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशिक्षणरत वन आरक्षियों से विभिन्न बिंदुओं पर मंथन करके पूरी लगन से प्रशिक्षण हासिल करने की हिदायत दी। इसके बाद हाथीशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां मौजूद शावक और हाथी स्वस्थ पाए गए। उन्होंने हाथीशाला प्रभारी से शिशु हाथी मालिनी सहित अन्य हाथियों की जानकारी ली।

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